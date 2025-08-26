美中貿易談判下的大轉彎？川普突然宣布放行60萬中國學生赴美
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國總統川普表示，在中美貿易談判持續進行之際，將允許 60 萬名中國學生赴美留學。
川普周一 (25 日) 在白宮突然做此宣布，並表示，他的政府將歡迎比以往更多的中國學生進入美國，以在高等教育機構註冊就讀。
川普表示，他計畫為另外 60 萬名中國大學生敞開大門，儘管具體實施時間尚不明確。目前，約有 27 萬名中國學生在美國大學就讀。
川普強調：「我們將允許他們的學生進來。這非常重要，60 萬名學生。這非常重要。但我們將與中國和睦相處。」
此一宣布與此前國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 揭示的，旨在打擊中國國民 (特別是年輕大學生) 簽證的計畫形成對比。盧比歐曾於 5 月表示，在川普總統的領導下，美國國務院將與國土安全部合作，積極撤銷與中國共產黨有關或在關鍵領域學習的中國學生的簽證。然而，川普本人在 6 月時向記者保證，他「一直支持」歡迎來自中國的學生。
這項學生簽證放寬的提議，正值川普政府與中國政府進行貿易談判的背景下。自今年 1 月川普就職以來，美中兩國已多次相互加徵關稅。美國最初對所有中國商品徵收了 145% 的關稅，而北京則迅速以 125% 的關稅進行報復。
川普提出的 60 萬名中國學生配額，將是美國史上接收中國學生人數最多的一次。此前，中國學生在美人數於 2019 年曾達到約 37 萬人的高峰。
據中國專辦留學的機構指出，外界普遍認為，川普的表態更像是一種政治信號，而非具體的政策細節，顯示留學生議題已被納入美中大國博弈的複雜棋局之中。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇