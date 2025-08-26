中國駐美大使：關稅猛於虎 保護主義保不了自身優勢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-26 10:57

中國駐美國大使謝鋒周一（25 日）在 2025 年中美地方合作對話會上發表致辭，強調要堅持平等互惠，為中美經貿合作添磚加瓦。

中國駐美國大使謝鋒。（圖：謝鋒X帳號）

謝鋒說，中國是十多個美國腹地州的前三大貨物貿易出口地，對華貿易為腹地創造 40 多萬工作崗位，1,000 多家中資企業為腹地提供 7 萬多就業機會，腹地企業沃爾瑪不斷刷新在華銷售額紀錄，麥當勞正向著在華開設一萬家門市的目標邁進，再次證明中美經貿合作的本質是互利共贏。

‌



謝鋒說，眾人也要看到，中美工商界正遭受保護主義衝擊，特別是中小企業面臨「關稅猛於虎」的挑戰。

謝鋒強調，保護主義保不了自身優勢，脫鉤斷鏈斷的是互通有無。美國優質產品遠銷海外，沒有人指責「產能過剩」，中國製造出海卻遭層層圍堵，這不公平。

謝鋒稱，中國對外資敞開懷抱，美方一些人卻將中資企業視為「洪水猛獸」，連農業購地都成了威脅，這太荒謬。