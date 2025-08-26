鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-26 13:00

億萬富翁馬斯克旗下的電動車公司特斯拉 (TSLA-US) 在一起涉及配備 Autopilot 自動駕駛功能的 2019 年款 Model S 致命車禍訴訟中，拒絕了一項 6,000 萬美元的和解提議。隨後，本月陪審團裁定特斯拉需支付約 2.43 億美元的賠償金。

特斯拉拒絕6,000萬美元和解！Autopilot自動駕駛車禍賠償高達2.43億美元。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，原告律師週一（25 日）在佛羅里達州邁阿密聯邦法院的文件中披露了這項和解提議，並作為向特斯拉索取訴訟費用的一部分。

他們表示，根據佛羅里達州法律，自 5 月 30 日提出和解提議以來，原告累積的訴訟費用應由特斯拉支付。

特斯拉及其代理律師尚未對置評請求作出回應，原告律師也暫無立即評論。

本案審理的焦點是 2019 年 4 月發生的一起 Autopilot 自動駕駛車禍。當時，一輛搭載 Autopilot 的 2019 年款 Model S 撞上停在路肩的雪佛蘭 Tahoe，受害者正站在車旁，導致一人喪生、一人重傷。

陪審團裁定，因車禍喪生的 Naibel Benavides Leon 遺產，以及其重傷的男友 Dillon Angulo，應獲得賠償，包括合計 1.29 億美元的補償性賠償金，以及 2 億美元的懲罰性賠償金。

其中，特斯拉需承擔補償性賠償金的 33%，即 4,260 萬美元，並承擔全部懲罰性賠償金。司機本人則被裁定承擔補償性賠償金的 67%，但他並非訴訟被告。

特斯拉否認有任何過失，並表示此次裁決「只會倒退汽車安全進程，並危及特斯拉及整個產業在開發與實施救生技術上的努力」。特斯拉已表示將提出上訴。