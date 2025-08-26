鮑爾開口9月降息機率衝破8成 債券ETF成新寵 前10名漲幅一表看
鉅亨網記者張韶雯 台北
聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前（22 日）在全球央行年會上投下震撼彈，其演說態度出現 180 度大轉彎，從「鷹派」轉為偏「鴿派」，強烈暗示為應對經濟放緩的風險，現行政策有調整的必要。此番言論被市場視為 Fed 迄今最直接的降息訊號，引爆全球金融市場。觀察國內近三個月表現最強勢的投資級債券 ETF 中，也以長天期債成最大贏家。
鮑爾話音剛落，市場立即以狂熱反應，芝商所（CME）FedWatch 統計顯示，Fed 於 9 月降息的預期機率，從原先的 7 成一口氣飆升至 8 成以上，幾乎已成市場共識。這股強大的降息預期不僅推動美股應聲走高，更引導了巨量資金大舉湧入債券市場，提前卡位這場即將到來的資本盛宴。
這股樂觀情緒直接點燃了美國公債價格，各天期公債全面噴出。其中，對利率變動最為敏感的 10 至 30 年期長天期公債，價格漲幅達 0.60%，遠遠甩開 2 年期短債的 0.18%，顯示在降息預期下，市場瘋狂追逐長天期債券未來龐大的資本利得潛力。
FT 投資級債 20+ ETF 基金經理人洪慧珊分析指出，鮑爾的態度出現了顯著軟化，從先前一再強調「不宜過快降息」，轉為坦承可能需要調整政策，這無疑是為 9 月的降息清除了最後一道障礙。
洪慧珊進一步表示，鮑爾認為關稅對通膨的影響僅為一次性，加上勞動市場正逐步降溫，這將有效抑制通膨風險。因此，Fed 未來的決策重心將從「對抗通膨」轉向「穩定就業」。9 月初即將公布的非農就業報告，將成為決定 Fed 是否扣下降息板機的終極關鍵指標。
事實上，市場上的先知投資者早已嗅到降息的氣息，提前大舉布局績效驚人的債券 ETF。根據 CMoney 統計至 8 月 25 日的數據，近三個月表現最強勢的投資級債券 ETF 中，長天期產品無疑是最大贏家。
例如，FT 台灣（00982B）FT 投資級債 20+ 近三個月上漲 5.45%，表現最為亮眼；而大華投等美債 15Y+（00959B）與中信投資級公司債（00862B）也分別繳出 5.36% 和 5.14% 的優異成績單。
理財專家直言，當前全球股市位階已高，投資組合面臨的風險不容小覷。在 Fed 政策即將轉向的歷史性時刻，將資金適度轉進高品質的長天期債券，不僅能先鎖定當前相對豐厚的殖利率，更有機會在降息循環啟動後，大賺一波資本利得，是現階段「進可攻、退可守」的黃金投資策略。
表：近期投資等級債券 ETF 的績效排行榜
|
代號
|
股票名稱
|
0825 收盤價 (元)
|
近 3 個月漲幅 (%)
|
近 1 個月漲幅 (%)
|
00845B
|
富邦新興投等債
|
32.4
|
5.71
|
4.21
|
00982B
|
FT 投資級債 20+
|
9.68
|
5.45
|
4.54
|
00959B
|
大華投等美債 15Y+
|
9.24
|
5.36
|
4.52
|
00948B
|
中信優息投資級債
|
9.27
|
5.22
|
4.39
|
00862B
|
中信投資級公司債
|
31.29
|
5.14
|
4.86
|
00722B
|
群益投資級電信債
|
35.84
|
5.01
|
4.83
|
00966B
|
統一 ESG 投等債 15+
|
13.66
|
5
|
4.35
|
00755B
|
群益投資級公用債
|
31.91
|
5
|
3.14
|
00937B
|
群益 ESG 投等債 20+
|
14.6
|
4.96
|
4.36
|
00720B
|
元大投資級公司債
|
32.52
|
4.94
|
4.9
資料來源：CMoney 資料日期: 8/25
