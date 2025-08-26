低利率時代持續？紐約聯準總裁：R-Star顯示全球人口與生產力趨勢仍向下
鉅亨網編譯莊閔棻
紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）總裁威廉斯（John Williams）週一（25 日）表示，根據他的數據分析，持續低迷的基礎利率時代似乎尚未結束。
根據《路透》報導，在墨西哥城的一場會議中，威廉斯談到中性利率（R-Star），即用來估算對經濟影響中性的利率指標，但他並未對未來貨幣政策作出具體評論。
威廉斯指出：「推低 R-Star 的全球人口結構與生產力增長趨勢尚未逆轉。」他進一步表示，美國、歐元區、英國及加拿大的成長調整後 R-Star 約為 0.5%，與疫情前水平相近，顯示低 R-Star 時代似乎遠未結束。
過去幾年的事件，如疫情引發的通膨飆升，使 R-Star 估算變得更加困難，也促使全球各國央行採取積極升息措施。
聯準會（Fed）官員近期也持續上調長期利率目標的估值，顯示經濟正逐步向更高借貸成本轉變。
威廉斯的評論暗示，鑑於造成低 R-Star 估值的經濟力量，低利率在某些時候仍可能再度出現。
但他也提醒，「政策制定者不應對 R-Star 等精確估算抱有過高信心」，因為計算該數值所依據的經濟因素存在不確定性。
