鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-26 11:35

美國政府入股也難救英特爾？摩根士丹利：將是漫長的過程。(圖：Shutterstock)

美國政府上週與英特爾 (INTC-US) 簽署一項罕見的資金換股權協議，計畫將原本特殊專款的 89 億美元補助款轉換為英特爾股權。這筆資金包括尚未撥付的 57 億美元《晶片與科學法案》補助款，以及 32 億美元五角大廈的撥款。

根據協議，美國政府將以每股 20.47 美元的價格，認購新發行的 4.333 億股英特爾股票，持股比例約為 9.9%。這項投資屬於被動性質，美國政府在董事會中不具任何代表權。

此外，美國政府還協商了一份為期五年的認股權證，價格為每股 20 美元，使政府在英特爾出售超過 49% 的晶圓代工業務時，可額外購買 5% 的普通股，以防英特爾剝離其晶圓代工部門多數股權。

英特爾晶片代工轉型挑戰大

儘管川普政府認為，這筆交易將幫助英特爾「重整旗鼓」，但摩根士丹利分析師 Joseph Moore 對此持保守看法，認為英特爾的轉型將是一個漫長的過程，沒有簡單的解決方案。

他指出，英特爾的復甦必須從改善微處理器產品路線圖開始，沒有簡單解決方案。

摩根士丹利批評英特爾的晶圓代工策略多次更新，跨越數十年。Moore 認為，英特爾應優先穩定微處理器市場佔有率，否則難以達到規模經濟，進而支持下一代 14A 先進製程投資。

更令人關注的是，Moore 指出英特爾過去 10 奈米及 7 奈米製程產品已售罄，顯示客戶認為這些舊產品性價比優於新 Intel 4 產品，凸顯新一代技術尚未獲得市場認可。

針對美國政府持有英特爾股權，Moore 指出，「如果這筆資金附帶限制，迫使英特爾在策略上受制，並不是最佳途徑」，英特爾晶圓代工的未來應完全依據財務與策略考量，而非愛國因素。

英特爾晶圓代工部門虧損壓力大

Moore 強調，英特爾晶圓代工部門每年虧損超過 100 億美元，負債超過 200 億美元，加上未來專案承諾，盈虧平衡前景不明。

他也指出，英特爾正在評估多種重組方案，包括維持 IDM 2.0 模式、回歸 IDM 1.0 或轉向「Fab Lite」模式，每種方式皆有利弊，「IDM 2.0 潛力最大，但如果英特爾無法在伺服器領域保持性能領先，也承擔最大的風險。」