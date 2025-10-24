大陸通過！將10/25設為台灣光復紀念日

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-24 19:11

據《央視》報導，大陸十四屆全國人大常委會第十八次會議周五（24 日）經表決，通過關於設立台灣光復紀念日的決定，以法律形式將 10 月 25 日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。

大陸將10/25設為台灣光復紀念日。（圖：Shutterstock）

決定指出，1945 年，包括台灣同胞在內的全體中華兒女前仆後繼、浴血奮戰，取得中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利，台灣隨之光復，重回祖國懷抱。

決定稱，台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，是中國政府恢復對台灣行使主權的鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶。

決定提到，為維護世界反法西斯戰爭勝利成果和戰後國際秩序，展現堅持「一個中國」原則和捍衛國家主權、統一、領土完整的堅定意志，強化兩岸同胞共同民族歷史記憶，弘揚愛國主義精神，激勵兩岸同胞在新時代新征程中為國家統一、民族復興作出新的貢獻，根據《中華人民共和國憲法》，十四屆全國人大常委會第十八次會議作出設立台灣光復紀念日的決定。