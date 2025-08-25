輝達機器人新大腦 最快今晚亮相

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-25 19:15

輝達 (NVDA-US) 預計在公布財報前夕，搶先在美國時間 25 日公布「機器人新大腦」，引發外界高度關注，預計在台灣時間的今天晚上最新產品就會亮相。

輝達執行長黃仁勳手寫相關訊息。(擷取自官方帳號)

輝達日前在 X 官方帳號中釋出一段影片，由執行長黃仁勳親筆在賀卡上寫下「致機器人時代：好好享受你的新大腦吧！」，象徵輝達持續將機器人實現落地化，也讓外界高度關注 Physical AI 的新時代。

本周為輝達的「機器人主題週」，此次輝達也將鎖定在機器人領域的落地政策，早在今年 GTC 大會上，輝達就推出全球首個開放式人形機器人基礎模型 Isaac GR00T N1，並配套推出相關作業系統，以加速機器人學習與部署。