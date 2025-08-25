鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-25 15:11

‌



輝達 (NVDA-US) 繼今年推出 Spectrum-X 及 NVIDIA Quantum-X 矽光子網路交換器，今 (25) 日再度宣布推出新一代升級版產品 NVIDIA Spectrum-XGS 乙太網路，瞄準將分散式資料中心整合為一個統一的、千兆級規模的 AI 超級工廠的跨域擴展技術。

輝達新推Spectrum-XGS交換器 整合分散式AI伺服器。(圖：業者提供)

輝達指出，隨著 AI 需求大幅提升，個別資料中心在單一設施內的電力與容量已達極限。為了擴展規模，資料中心的規模必須超越單一建築，而現有的乙太網路基礎設施則受限於高延遲、抖動與效能不穩定的瓶頸。

‌



Spectrum-XGS 乙太網路是 NVIDIA Spectrum-X 乙太網路平台的突破性進展，透過導入跨域擴展基礎設施打破既有限制。Spectrum-XGS 乙太網路將作為 AI 運算在垂直擴展 (scale-up) 及水平擴展 (scale-out) 之外的第三大支柱，專為擴展 Spectrum-X 乙太網路的極致效能與規模而設計，可連接多個分散式資料中心，形成具備千兆級智慧能力的超大型 AI 超級工廠。

創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI 產業革命已經來臨，而超大規模 AI 工廠是不可或缺的基礎設施。藉由 NVIDIA Spectrum-XGS 乙太網路，輝達將跨域擴展技術加入原有的垂直擴展與水平擴展能力，使跨越城市、國家和各大洲的資料中心連結成龐大、千兆級規模的 AI 超級工廠。

Spectrum-XGS 乙太網路已完全整合至 Spectrum-X 平台，其特色在於可視資料中心設施間的距離，動態調整網路的演算法。

憑藉先進的自動調整距離壅塞控制、精準的延遲管理及端到端遙測等技術，Spectrum-XGS 乙太網路幾乎可將 NVIDIA Collective Communications Library 的效能提升一倍，加速多 GPU 與多節點間的通訊，為跨區域分布的 AI 叢集提供可預測的效能。因此，多個資料中心可作為單一 AI 超級工廠運作，並且針對長距離連線進行全面最佳化。

採用這項全新基礎架構的超大規模先驅業者包括 CoreWeave，該公司將率先利用 Spectrum-XGS 乙太網路技術連接其資料中心。

CoreWeave 共同創辦人暨技術長 Peter Salanki 表示，CoreWeave 的使命是為各地的創新者提供最強大的 AI 基礎設施。透過 NVIDIA Spectrum-XGS，公司可以將 CoreWeave 的資料中心連結成單一且統一的超級電腦，讓我們的客戶能夠使用千兆規模的 AI，加速各產業的突破。

輝達 Spectrum-X 乙太網路平台為多租戶、超大規模的 AI 工廠，包括全球最大的 AI 超級電腦，提供相較現有乙太網路技術更高的頻寬密度。該平台由 NVIDIA Spectrum-X 交換器及 NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC 組成，可為建構未來 AI 的企業提供無縫擴展能力、超低延遲及突破性效能。