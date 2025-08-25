〈台幣〉9月降息呼聲高！亞幣齊揚 中止連8貶收30.45元

美國聯準會主席 (Fed) 鮑爾放鴿，市場對於 9 月降息預期再度升溫， 美元指數 應聲跌至 97 字頭，台北股匯今 (25) 日連袂走強，大盤大漲超過 500 點，站回 2 萬 4 大關， 新台幣 兌美元升破 30.5 元關卡，升值 1.35 角，以 30.45 元作收，結束連續 8 個交易日收黑走勢。不過，整體交投清淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 13.535 億美元。

Fed 主席鮑爾 22 日在傑克森霍爾央行年會發表他任內最後演說，對未來可能的降息給出溫和暗示，表示美國經濟前景高度的不確定性讓貨幣政策制定者的工作變得困難。稅務、貿易與移民政策的「全面改變」，致使聯準會充分就業與穩定物價的雙重目標的「風險平衡」似乎正在改變。