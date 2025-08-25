〈台幣〉9月降息呼聲高！亞幣齊揚 中止連8貶收30.45元
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國聯準會主席 (Fed) 鮑爾放鴿，市場對於 9 月降息預期再度升溫，美元指數應聲跌至 97 字頭，台北股匯今 (25) 日連袂走強，大盤大漲超過 500 點，站回 2 萬 4 大關，新台幣兌美元升破 30.5 元關卡，升值 1.35 角，以 30.45 元作收，結束連續 8 個交易日收黑走勢。不過，整體交投清淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 13.535 億美元。
Fed 主席鮑爾 22 日在傑克森霍爾央行年會發表他任內最後演說，對未來可能的降息給出溫和暗示，表示美國經濟前景高度的不確定性讓貨幣政策制定者的工作變得困難。稅務、貿易與移民政策的「全面改變」，致使聯準會充分就業與穩定物價的雙重目標的「風險平衡」似乎正在改變。
市場對於 9 月降息預期再度升溫，美股全面走高、美元指數回落，新台幣兌美元今天開盤價為 30.53 元，一度飛越 30.5、30.4 元兩道關卡，最高升抵 30.386 元、勁揚近 2 角，但下午升幅逐漸收斂，終場收在 30.45 元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數大跌，日元勁揚 0.87%，韓元、新加坡幣亦強升 0.55-0.56%，新台幣升值 0.44%，人民幣強升 0.41%。
