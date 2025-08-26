鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-26 06:30

輝達 (NVDA-US)周一 (25 日) 宣布，新一代機器人運算平台 Jetson Thor 的開發套件和生產模組正式上市，Jetson Thor 開發套件售價 3499 美元，生產模組 Jetson T5000(2070 TFLOPS)售價 2999 美元。

算力飆升7.5倍！輝達發布機器人「大腦」Jetson Thor 專家：機器人產業進入高性能計算時代（圖：Shutterstock）

Jetson Thor 於去年 3 月發布，此次上市意味著市場上輝達機器人運算平台的算力將再次提升。該平台採用 Blackwell 架構，與資料中心伺服器、工作站中的最新輝達 GPU 架構統一。

Jetson Thor 作為機器人的「大腦」，在 FP4 精度下算力達 2070TFLOPS。跟過往輝達推出的相關平台相比，約 10 年前推出的 Jetson TK1 平台在 FP32 精準度下算力僅 0.3TFLOPS，2022 年推出的 Jetson Orin 在 INT8 精準度下算力為 275 TOPS。

輝達機器人與邊緣運算副總裁 Deepu Talla 表示，自 2014 年推出針對嵌入式系統的行動超級電腦 Jetson 系列，約 10 年裡 Jetson 的 AI 效能提升 7000 倍。跟上一代 Jetson Orin 相比，Jetson Thor 的 AI 運算效能是 Orin 的 7.5 倍，能源效率是 Orin 的 3.5 倍。

輝達是主要的機器人晶片廠商之一。先前人形機器人從業人員表示，機器人算力不足，運行大參數模型需要更大算力的晶片，人形機器人對算力需求極大。

對此 Talla 指出，提升運算平台效能很有必要，因為要滿足通用機器人需求，運算平台要運行多種 AI 和模型，且機器人搭載多個感測器，有時必須在短時間內完成推理或思考規劃，同時處理多感測器資料和運行多模型時，運算平台需高效能。

目前，許多人形機器人客戶和汽車客戶會同時使用多個 Orin。Jetson Thor 算力提升後，一些工作負載可在其上運作。

此外，機器人需要邊緣端運算而不能只靠雲端運算，因為雲端運算有延遲且可能連線不上。

目前，Jetson 平台已有 220 萬名開發者，7000 多家公司在使用 Orin，一些中國公司如智元機器人等正使用 Orin 並準備使用 Thor