2025-08-25

美國聯準會主席 (Fed) 鮑爾放鴿，市場對於 9 月降息預期再度升溫，激勵美股上周五大漲，美元指數應聲跌至 97 字頭，新台幣兌美元匯率今 (25) 日開盤後強力升值超過 1 角，往 30.4 元關卡靠攏，台股站回 2 萬 4 大關，勁揚超過 500 點，呈現股匯雙漲走勢。

〈台幣〉鮑爾放鴿！股匯雙漲 升逾1角往30.4元關卡靠攏。

Fed 主席鮑爾 22 日在傑克森霍爾央行年會發表他任內最後演說，他對未來可能的降息給出溫和暗示，表示美國經濟前景高度的不確定性讓貨幣政策制定者的工作變得困難。稅務、貿易與移民政策的「全面改變」，致使聯準會充分就業與穩定物價的雙重目標的「風險平衡」似乎正在改變。

在鮑爾演說前，新台幣匯率受美元強彈、外資匯出等利空衝擊，已連續 7 天收貶，近七個交易日以來，新台幣匯價直直落，累計貶值多達 6.25 角，貶幅達 2.04%，22 日收在 30.585 元，為逾三個半月新低。

新台幣兌美元今天扭轉連 7 貶頹勢，盤中一度升抵 30.41 元，升值多達 1.75 角。台股亦開高大漲超過 500 點，站回 24000 點大關，最高來到 24325.7 點，電子族群吸引資金進駐，權王台積電盤中大漲 40 元至 1175 元。