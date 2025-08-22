〈台幣〉貶值8分收30.585元 周貶1.8% 續創3個月來相對低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-08-22 16:21

新台幣今 (22) 日全場走貶值趨勢，終場收在 30.585 元，貶值 8 分，台北外匯經紀公司成交值略較昨日縮減至 17.64 億美元，但仍是相對大量，而過去一周來新台幣貶幅約 1.8%，匯價也回到 5 月中旬以來低點。

新台幣終場收在30.585元，貶值8分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.54 元、貶值 3.5 分開出後，隨即持續走弱，盤中最低來到 30.682 元，全日高低價差 1.42 角。

觀察主要亞幣，日元重挫超過 0.8%，新台幣收貶 0.26%，星元貶近 0.3%，人民幣小貶 0.05% 左右，僅韓元升值達 0.4%。

統一投顧表示，美國昨晚公布 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 創下自 2022 年以來最快增速，使市場降息預期降溫，再加上聯準會克里夫蘭分行主席 Hammack 表示，據目前的數據判斷，9 月利率會議可能不會降息，此談話也造成市場預期降息機率有所走低。