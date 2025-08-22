〈台幣〉貶值8分收30.585元 周貶1.8% 續創3個月來相對低
鉅亨網記者王莞甯 台北
新台幣今 (22) 日全場走貶值趨勢，終場收在 30.585 元，貶值 8 分，台北外匯經紀公司成交值略較昨日縮減至 17.64 億美元，但仍是相對大量，而過去一周來新台幣貶幅約 1.8%，匯價也回到 5 月中旬以來低點。
新台幣今日以 30.54 元、貶值 3.5 分開出後，隨即持續走弱，盤中最低來到 30.682 元，全日高低價差 1.42 角。
觀察主要亞幣，日元重挫超過 0.8%，新台幣收貶 0.26%，星元貶近 0.3%，人民幣小貶 0.05% 左右，僅韓元升值達 0.4%。
統一投顧表示，美國昨晚公布 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 創下自 2022 年以來最快增速，使市場降息預期降溫，再加上聯準會克里夫蘭分行主席 Hammack 表示，據目前的數據判斷，9 月利率會議可能不會降息，此談話也造成市場預期降息機率有所走低。
目前市場密切觀望聯準會主席鮑爾周五於全球央行年會的談話，並將藉以研判 9 月 FOMC 會議降息的機率。
延伸閱讀
- 鮑爾告別賭局：打通膨還是救就業？ 紐時剖析聯準會兩難
- 聯準會主席候選人布拉德：今年應降息4碼 2026年仍有降息空間
- 聯準會主席候選人Zervos：鮑爾偏左、聯準會從未獨立
- 夏季多頭續命關鍵！鮑爾今晚演說 為股市走向定調
下一篇