鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-25 05:00

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在美東時間周六 (23 日) 在 X 平台上宣布，旗下 AI 新創公司 xAI 已將去年表現最佳的 Grok-2.5 模型 (實際標註為 Grok-2) 正式開源，引發業界廣泛關注。馬斯克同時透露，更先進的 Grok-3 模型預計將在約六個月內開源。

正式開源Grok-2.5！馬斯克：xAI將超越谷歌 中國公司將是最強大競爭對手（圖：Shutterstock）

馬斯克在推文中自信地說，「xAI 將快速超越除谷歌外的所有企業，最終挑戰谷歌的行業地位」，但強調「中國公司是最強勁的競爭對手」，因其擁有更充足的電力資源和強大的硬體建設能力。

Grok-2.5 此次開源附帶明確使用限制，年營收低於百萬美元的關聯公司可將模型用於商業用途，超出該門檻需單獨申請授權。協議嚴格規定，未經許可不得利用 Grok 2 模型或其衍生資料訓練其他大語言模型。

值得關注的是，xAI 同步推送了 Grok 應用程式 1.1.58 版本更新，升級了影像產生速度、優化了互動式 Companions 功能，並面向全 Android 用戶開放 Vision 模式。

然而，Grok 平台近期陷入隱私權爭議。最新調查顯示，超過 37 萬筆用戶聊天記錄及上傳文件因分享連結被搜尋引擎抓取而公開暴露，暴露出 AI 服務資料管理的安全隱患。

在商業探索方面，馬斯克本月初宣布將在 Grok 回覆中嵌入情境化廣告，透過 AI 演算法深度分析使用者查詢，系統將自動配對並推送相關產品服務推薦，整個廣告投放流程實現高度自動化。這項措施源自於沉重的硬體成本壓力，為維持全球頂尖 AI 效能，xAI 已在田納西曼菲斯部署 20 萬塊 GPU，並規劃擴建百萬級 GPU 超算中心。