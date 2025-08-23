鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-23 15:00

南韓總統李在明與美國總統川普下週將舉行首次峰會，預計會談將主要聚焦安全議題與中國問題。《路透》認為，屆時，李在明將被要求增加駐韓美軍的維持費。

李在明與川普峰會前瞻：南韓軍費、中國議題、北韓核武成焦點。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，官員和分析人士表示，上個月緊張的貿易談判最終達成了不成文的協議，但談判基本上被排除在外。關於韓美同盟的未來以及如何應對擁有核武的北韓的問題將成為白宮討論的關鍵內容。

對於李在明而言，川普總統要求首爾大幅增加駐紮在南韓的 28,500 名美軍的費用，將是一個棘手的問題。這支美軍是 1950-1953 年韓戰留下的遺產。

一位不願透露姓名的美國官員表示，會談的一個重點將是所謂的「負擔分攤」，川普預計會向南韓施壓，要求其支付更多費用。

華盛頓戰略與國際研究中心的 Victor Cha 指出，首爾每年為支援駐韓美軍的存在提供超過 10 億美元，並支付了海外最大美軍基地韓福瑞營 (Camp Humphreys) 的建設費用。

然而，Cha 補充說：「川普顯然想要更多」，並提及他過去曾要求首爾支付 50 億甚至 100 億美元。他說：「他希望所有盟友的國防開支都接近 GDP 的 5%；南韓目前為 3.5%。」

南韓首席國家安全顧問 Wi Sung-lac 表示，南韓希望使美韓同盟現代化，以適應不斷變化的安全環境，例如美中競爭，並正在考慮增加國防開支。

Wi Sung-lac 在新聞發布會上表示：「韓美兩國正在討論（國防開支）問題，具體數字等仍在討論中。」

南韓的戰略靈活性與對中策略

美國官員透露，五角大廈內部正在討論是否從南韓撤出部分美軍。為避免這種情況發生，五角大廈的一些人正試圖將同盟的焦點重新轉向中國構成的威脅。

該官員表示，儘管這在很大程度上取決於首爾的意願，但希望廣泛討論同盟以及駐韓美軍如何能用於制衡中國。

《路透》認為，這可能會為李在明帶來更多麻煩，他雖然表示全力支持美韓同盟，但也誓言要在美國和中國之間採取平衡策略。

駐韓美軍司令 Xavier Brunson 將軍本月表示，南韓是否會捲入任何與中國宣稱擁有主權的台灣有關的衝突，並非已成定局。然而，他表示，應該認識到該地區發生的事情並非孤立的，駐韓美軍可能需要「解決更大的問題」。

當被問及更多此類「戰略靈活性」時，南韓外交部表示，很難預測駐韓美軍在假設情況下的行動。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週五（22 日）在華盛頓會見了南韓外交部長 Cho Hyun，國務院的聲明稱，雙方「強調了長達七十年的同盟的持久力量」。

聲明稱，他們討論了「一項前瞻性議程，旨在加強印太地區的威懾力，增加我們的集體負擔分攤，幫助重振美國製造業，並恢復貿易關係中的公平和互惠」。聲明補充說，雙方還強調了美日韓合作的重要性。

南韓外交部的聲明表示，除了討論峰會議程外，盧比歐和 Cho Hyun 還評估了兩國之間 7 月份的關稅協議，並決定鼓勵正在進行的談判，儘管仍有一些問題尚未決定。聲明沒有詳細說明。

北韓與核武議題

與此同時，李在明和川普在北韓問題上可能會意見一致，兩人都對與北韓領導人金正恩接觸持開放態度。然而，平壤方面拒絕了重啟川普第一個任期內前所未有的外交接觸的嘗試，並加深了與俄羅斯的關係。

華盛頓智庫「38 North」的 Jenny Town 表示：「除了承諾外交和重申無核化目標之外，我懷疑在北韓問題上不會有太多實質性的進展。」

李在明週四（21 日）對一家日本報社表示，他的政府將通過與平壤的談判和與華盛頓的密切合作，為最終廢除北韓的核武計畫奠定基礎。北韓則一再表示其核武器不容談判。

南韓外交部長 Cho Hyun 本週告訴國會，南韓也可能試圖利用此次峰會，爭取批准自行再處理或濃縮核材料。儘管一些南韓官員談及需要實現「核潛力」（即快速建立核武庫的能力），但 Cho Hyun 表示再處理僅用於工業或環境目的。

美國軍備控制協會執行主任 Daryl Kimball 則指出，南韓沒有實際的「工業或環境」需求來開始再處理，也沒有國內鈾濃縮能力來滿足其能源計畫。