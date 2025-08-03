祖克柏認輸了？外媒解析Meta《個人超級智慧宣言》：已放棄與ChatGPT競爭

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-03 12:29

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近日，美國科技媒體《The Verge》副主編 Alex Heath 撰文解析 Meta(META-US) 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近期發表的《個人超級智慧宣言》背後的戰略意圖。Heath 是祖克柏的熟識，曾多次採訪祖克柏。

外媒解析Meta《個人超級智慧宣言》：已放棄與ChatGPT競爭。(圖：Shutterstock)

希思稱，如果仔細揣摩，「Meta 已放棄在 ChatGPT 的核心領域與其競爭，」就是祖克柏的《個人超級智慧宣言》隱藏的訊息。

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過去一年，祖克柏曾在多個平台上積極推廣 Meta 自家的 AI 助手，試圖在 AI 領域與 OpenAI 爭奪市場。然而，ChatGPT 憑藉先發優勢與強大生產力功能，已穩固其領先地位，Meta 並未對其造成明顯衝擊。

面對現實，祖克柏逐漸意識到模仿 ChatGPT 並非最佳策略。他在宣言中轉向了另一個 Meta 熟悉且擅長的領域：爭奪用戶的注意力。

祖克柏在《個人超級智慧宣言》闡述了他對 AI 時代趨勢的看法：「按照現在的趨勢，人類預計會減少花在生產力軟體上的時間，轉而花更多時間進行創造和連接。能夠深入了解我們、理解我們的目標並幫助我們實現這些目標的個人超級智慧，無疑將是最有用的工具。」

這與 ChatGPT 旨在成為「超級助手」的定位不同，Meta 的 AI 目標不是幫你工作，而是陪你生活，甚至幫大家填補因生產力提升而產生的空閒時間。

Meta 首席產品長 Chris Cox 也在內部會議上明確表示，公司將把重心放在娛樂、社交互動、創作工具與生活方式應用上，這些正是 Meta 的強項。

從 Facebook、Instagram 到 WhatsApp，Meta 長期以來的成功關鍵就是對「注意力經濟」的掌控。透過演算法推薦與個人化內容推送，Meta 將用戶時間轉化為流量與廣告收益。

Meta 能夠並將會採取許多措施，幫助創作者更輕鬆地發佈各種類型的內容並觸達更多受眾。但展望未來，Heath 預計，Meta 將利用 AI 技術增強其平台在內容推薦、廣告精準度和用戶互動方面的能力。

此外，Meta 也可能透過 AI 產生更具吸引力的 Reels 短片內容，鼓勵用戶與 AI 角色進行深度互動，進而延長用戶在平台上的停留時間。