鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估下修至2.93元，預估目標價為30.85元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.03元下修至2.93元，其中最高估值3.51元，最低估值2.56元，預估目標價為30.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.51(3.51)
|4.14
|4.04
|4.44
|最低值
|2.56(2.56)
|2.66
|1.9
|2.29
|平均值
|2.93(2.98)
|3.54
|2.99
|3.07
|中位數
|2.93(3.03)
|3.45
|3.02
|2.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|83.77億
|97.03億
|93.35億
|80.16億
|最低值
|72.00億
|75.08億
|70.16億
|68.50億
|平均值
|79.18億
|88.58億
|82.24億
|76.05億
|中位數
|79.15億
|89.89億
|81.94億
|79.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.82
|0.89
|0.80
|0.79
|1.39
|營業收入
|38.92億
|41.95億
|42.87億
|45.01億
|51.96億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
