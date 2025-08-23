鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估下修至2.93元，預估目標價為30.85元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.03元下修至2.93元，其中最高估值3.51元，最低估值2.56元，預估目標價為30.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.51(3.51)4.144.044.44
最低值2.56(2.56)2.661.92.29
平均值2.93(2.98)3.542.993.07
中位數2.93(3.03)3.453.022.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值83.77億97.03億93.35億80.16億
最低值72.00億75.08億70.16億68.50億
平均值79.18億88.58億82.24億76.05億
中位數79.15億89.89億81.94億79.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.820.890.800.791.39
營業收入38.92億41.95億42.87億45.01億51.96億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

