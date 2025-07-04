鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至3.04元，預估目標價為24.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.98元上修至3.04元，其中最高估值3.19元，最低估值2.17元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.19(3.19)
|4.21
|3.83
|2.37
|最低值
|2.17(2.17)
|1.95
|1.48
|2.28
|平均值
|2.91(2.88)
|3.43
|2.74
|2.33
|中位數
|3.04(2.98)
|3.51
|2.76
|2.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|81.30億
|98.39億
|92.48億
|79.41億
|最低值
|71.72億
|70.21億
|62.66億
|67.93億
|平均值
|76.51億
|85.06億
|77.10億
|73.67億
|中位數
|76.96億
|85.17億
|77.98億
|73.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.82
|0.89
|0.80
|0.79
|1.39
|營業收入
|38.92億
|41.95億
|42.87億
|45.01億
|52.02億
詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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