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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至3.04元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.98元上修至3.04元，其中最高估值3.19元，最低估值2.17元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.19(3.19)4.213.832.37
最低值2.17(2.17)1.951.482.28
平均值2.91(2.88)3.432.742.33
中位數3.04(2.98)3.512.762.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值81.30億98.39億92.48億79.41億
最低值71.72億70.21億62.66億67.93億
平均值76.51億85.06億77.10億73.67億
中位數76.96億85.17億77.98億73.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.820.890.800.791.39
營業收入38.92億41.95億42.87億45.01億52.02億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFI

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