search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業(DY-US)EPS預估上修至10.38元，預估目標價為300.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Dycom工業(DY-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.07元上修至10.38元，其中最高估值10.61元，最低估值9.87元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.61(10.43)12.0214.5
最低值9.87(9.58)10.9912.4
平均值10.25(10.1)11.5213.37
中位數10.38(10.07)11.5913.22

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值54.20億58.89億63.93億
最低值52.94億56.00億61.39億
平均值53.44億57.91億63.03億
中位數53.32億58.31億63.76億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.071.574.747.377.92
營業收入31.99億31.31億38.08億41.76億47.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Dycom工業(DY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDY

相關行情

台股首頁我要存股
Dycom工業260.37-0.69%

延伸閱讀



Empty