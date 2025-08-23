鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業(DY-US)EPS預估上修至10.38元，預估目標價為300.00元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Dycom工業(DY-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.07元上修至10.38元，其中最高估值10.61元，最低估值9.87元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.61(10.43)
|12.02
|14.5
|最低值
|9.87(9.58)
|10.99
|12.4
|平均值
|10.25(10.1)
|11.52
|13.37
|中位數
|10.38(10.07)
|11.59
|13.22
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.20億
|58.89億
|63.93億
|最低值
|52.94億
|56.00億
|61.39億
|平均值
|53.44億
|57.91億
|63.03億
|中位數
|53.32億
|58.31億
|63.76億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.07
|1.57
|4.74
|7.37
|7.92
|營業收入
|31.99億
|31.31億
|38.08億
|41.76億
|47.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Dycom工業(DY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
