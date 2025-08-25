鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉所諾馬WSM-US的目標價調升至195元，幅度約5.69%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對威廉所諾馬(WSM-US)提出目標價估值：中位數由184.5元上修至195元，調升幅度5.69%。其中最高估值230元，最低估值168元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予威廉所諾馬評價：積極樂觀9位、保持中立14位、保守悲觀1位。
威廉所諾馬今(25日)收盤價為203.42元。近5日股價上漲5.69%，標普指數上漲0.27%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
