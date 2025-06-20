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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田(GFI-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為23.58元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對金田(GFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.78元上修至2.9元，其中最高估值3.19元，最低估值2.17元，預估目標價為23.58元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.19(3.19)4.133.672.37
最低值2.17(2.17)1.951.482.25
平均值2.78(2.73)3.252.642.31
中位數2.9(2.78)3.352.762.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值81.30億96.99億88.82億79.41億
最低值71.72億70.21億62.66億67.93億
平均值75.62億83.56億75.54億73.67億
中位數75.51億83.86億77.34億73.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.820.890.800.791.39
營業收入38.92億41.95億42.87億45.01億52.02億

詳細資訊請看美股內頁：
金田(GFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFI

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