鉅亨速報 - Factset 最新調查：金田GFI-US的目標價調升至27.17元，幅度約4.16%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金田(GFI-US)提出目標價估值：中位數由26.08元上修至27.17元，調升幅度4.16%。其中最高估值33.3元，最低估值21.4元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予金田評價：積極樂觀4位、保持中立7位、保守悲觀0位。

金田今(19日)收盤價為29.98元。近5日股價下跌4.16%，標普指數上漲1.19%短期股價無明顯表現。

