鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-22 13:32

‌



中國 A 股上證指數 (SSEC) 在今 (22) 日午後攀漲 0.77%，突破 3800 點大關，再創 10 年新高，今年迄今上漲近 450 點，漲幅超 13%，而創業板指、科創 50 指數今日早盤亦開高走高，雙雙創三年新高。

再創十年新高！滬指衝上3800點 半導體股領漲「寒王」飆逾15% 市值破五千億人民幣（圖：Shutterstock）

盤面上，AI 晶片、小金屬、教育、算力、稀土永磁、PCB 等概念漲幅居前，寒武紀漲超 15% 股價報 1196 元 / 股，總市值超 5000 億元，今年以來累計漲幅約 80%。化肥、紡織服裝、採掘、銀行、農業等概念股則面臨回調。

‌



多家機構研報認為，高端 AI 晶片國產化進程持續加速。浙商證券表示，從需求端來看，除 AI 雲端伺服器行業成長本身帶來的 AI 晶片需求成長外，中國雲端廠商對 AI 晶片國產化率的訴求也在提升，為本土 AI 晶片需求帶來了共振。