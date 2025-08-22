路透：普丁開出和談條件 烏克蘭須放棄頓巴斯與加入北約

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-22 00:43

據《路透》周四 (21 日) 報導，三名熟悉克里姆林宮高層想法的知情人士透露，普京開出烏克蘭必須放棄整個東部頓巴斯地區、放棄加入北約野心、保持中立並禁止西方軍隊進駐，作為結束戰爭的條件。

普丁要求烏克蘭放棄頓巴斯地區並承諾不加入北約作為和談條件。(圖:Reuters/TPG)

據了解，上周五美國總統川普與俄國總統普丁在阿拉斯加峰會上，幾乎全程討論烏克蘭妥協方案。

普京立場軟化但堅持核心要求

消息人士指出，這是迄今最詳細的俄方和平提議報導。普京已在 2024 年 6 月提出的領土要求上做出妥協，當時要求基輔割讓莫斯科聲稱的 4 個省份全境：東部的頓涅茨克和盧甘斯克 (組成頓巴斯)，以及南部的赫爾松和札波羅熱。

在新提議中，普京堅持要求烏克蘭完全撤出仍控制的頓巴斯地區，但作為交換，莫斯科願意在札波羅熱和赫爾松停火。根據美國估計，俄國控制約 88% 的頓巴斯地區，以及 73% 的札波羅熱和赫爾松。

莫斯科也願意交還其控制的哈爾科夫、蘇梅和第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的小部分領土。

烏克蘭態度強硬拒絕妥協

而烏克蘭總統澤倫斯基多次拒絕從國際承認的烏克蘭領土撤軍。他周四表示：「如果談的是單純從東部撤軍，我們做不到。這關係到國家生存，涉及最強防線。」

加入北約是烏克蘭憲法明文規定的戰略目標，基輔視其為最可靠的安全保障。澤倫斯基表示，聯盟成員資格不由俄國決定。

美國智庫蘭德公司俄國與歐亞政策主席 Samuel Charap 認為，要求烏克蘭退出頓巴斯對基輔來說在政治和戰略上都是不可接受的。

川普推動和談進程

川普表示希望結束這場「血腥屠殺」，成為「和平締造者總統」。他週一表示已開始安排俄烏領導人會談，隨後舉行美俄烏三方峰會。

川普特使 Steve Witkoff 在促成峰會方面發揮關鍵作用。消息人士透露，Witkoff 於 8 月 6 日在克里姆林宮會見普京丁，普丁向他明確表達願意妥協的立場。