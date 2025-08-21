鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-21 17:40

‌



南韓房市在政府措施下，價格漲幅趨緩，呈現穩定跡象。8 月第三周，首爾公寓價格上漲 0.09%，略低於前一周的 0.1%。儘管漲幅趨緩，價格已連續 29 周上漲，顯示即使在更嚴格的規定下，市場需求依然存在。

首爾房價趨穩 南韓央行降息前景未明(圖:shutterstock)

此前，首爾公寓價格曾在 6 月 23 日當周飆升 0.43%，創下近 7 年來最大單周漲幅。這波漲勢促使李在明政府實施新限制，包括在大首爾地區設定房貸上限。自這些限制實施以來，房價漲幅在過去 8 周中有 7 周呈現放緩。

‌



南韓央行在 7 月會議上維持利率不變，並警告由抵押貸款推升的家庭債務攀升，仍是關鍵的金融穩定風險。此後，雖然通膨有所緩解，且與美國達成了一項最終貿易協議，為南韓的經濟增長前景提供了更高的明確性。

即將公布的房市數據，是央行 8 月 28 日政策會議前的最後一項關鍵考量。經濟學家對於當局是否會重啟降息周期，或是繼續按兵不動、等待房市進一步冷卻與家庭債務需求減弱的跡象，仍持不同意見。

央行總裁李昌鏞也指出，圍繞美國與主要經濟體之間的貿易談判不確定性，以及金融穩定風險，都是政策制定者將會考量的因素。

今年 4 至 6 月期間，南韓家庭總債務增加了 24.6 兆韓元 (約 177 億美元)，創下自 2021 年第三季以來的最高季度增幅。

南韓目前所面臨的困境，反映了亞洲其他地區的共同挑戰，即房地產市場的波動性，使得貨幣政策的制定更為複雜。債券市場對更廣泛的貨幣寬鬆周期持懷疑態度。