AI前景受質疑 百度估值跌至中國網路股最低
由於 AI 發展前景堪憂，百度集團－ＳＷ(09888-HK) 股價表現大幅弱於預期，使其估值成為中國主要互聯網企業中最低的。
投資人對百度在人工智慧發展上的競爭力存有疑慮，再加上為追趕對手所付出的高昂成本，進一步拖累公司表現。百度周四 (21 日) 在香港股市的股價一度下跌 3%，此前公司公布了逾三年來最嚴重的季度營收下滑。
股價下跌後，百度股票本益比約 9.7 倍，在恆生科技指數所有獲利公司中排名最低，甚至比陷入困境的房地產開發商龍湖集團的 11 倍還低。
全球研究公司 Third Bridge 的分析師 Eric Shen 表示，百度的搜尋業務曾經是其主要的獲利來源，但現在面臨著小紅書和抖音的激烈競爭，這些對手構建了更具活力、用戶黏性更強的內容生態系統，將用戶從百度較為靜態的、基於網頁的產品中吸引過來。
百度股價今年以來僅上漲 3%，遠落後於香港科技股基準指數在人工智慧熱潮帶動下的 24% 漲幅。分析師指出，公司擴大對自動駕駛計程車的投入，以及在搜尋業務中推出更多人工智慧功能，可能成為推動股價回升的因素。
