鉅亨網編輯林羿君 2025-08-21 14:48

由於 AI 發展前景堪憂，百度集團－ＳＷ(09888-HK) 股價表現大幅弱於預期，使其估值成為中國主要互聯網企業中最低的。

AI前景受質疑 百度估值跌至中國網路股最低。(圖:shutterstock)

投資人對百度在人工智慧發展上的競爭力存有疑慮，再加上為追趕對手所付出的高昂成本，進一步拖累公司表現。百度周四 (21 日) 在香港股市的股價一度下跌 3%，此前公司公布了逾三年來最嚴重的季度營收下滑。

股價下跌後，百度股票本益比約 9.7 倍，在恆生科技指數所有獲利公司中排名最低，甚至比陷入困境的房地產開發商龍湖集團的 11 倍還低。

全球研究公司 Third Bridge 的分析師 Eric Shen 表示，百度的搜尋業務曾經是其主要的獲利來源，但現在面臨著小紅書和抖音的激烈競爭，這些對手構建了更具活力、用戶黏性更強的內容生態系統，將用戶從百度較為靜態的、基於網頁的產品中吸引過來。