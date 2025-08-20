OpenAI7月營收破10億美元 財務長：算力需求「大到嚇人」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-20 23:30

據《CNBC》周三 (20 日) 報導，OpenAI 財務長 Sarah Friar 表示，7 月首次達成單月營收 10 億美元，創下新高，年營收預計將達 127 億美元，但算力需求持續暴增。

OpenAI表示，公司7月首次達成單月營收10億美元。(圖:Shutterstock)

「現在對 GPU 和算力的需求大到嚇人，」她周三在 CNBC《Squawk Box》節目中說。「我們面臨的最大問題是算力持續不足，這就是我們推出星門（Stargate）計畫的原因，也是我們要擴大建設的原因。」

「微軟未來幾年都會是重要夥伴，我們因為智慧財產權而緊密相連，」Friar 說，「別忘了，微軟的 AI 產品都是建立在 OpenAI 技術上。」

營收大幅成長

自 ChatGPT 在 2022 年底推出後，OpenAI 規模快速擴張。今年營收預計將成長三倍至 127 億美元，年經常性營收已達 100 億美元，7 月更首次突破單月 10 億美元。

成長趨勢沒有停止跡象。執行長奧特曼上周說，公司預計將砸數兆美元建資料中心。「我們相信需求會持續增長，我們的支出可能比任何公司都更積極，」他說。

據《CNBC》稍早報導，該公司正洽談以約 5000 億美元估值出售 60 億美元股票。3 月時，OpenAI 才以 3000 億美元估值完成 400 億美元募資，創下私人科技公司紀錄。

ChatGPT-5 反應兩極

OpenAI 剛推出最先進的 AI 模型 ChatGPT-5，獲得褒貶不一的評價。

最新模型讓企業和開發者客戶興奮不已，推理工作負載增加 8 倍。但部分用戶抱怨無法使用先前版本，該公司很快為付費訂戶恢復這些功能。