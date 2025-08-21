今年僅漲2%！加拿大皇家銀行：美小型股動力嚴重不足 IPO熱潮或有助受市場青睞

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-21 08:42

今年以來，美股小型股表現再度引發市場關注。長久以來，小型股在美股中存在感不高，投資人今年初曾因預期利率環境逐漸寬鬆而看好小型股，認為小型股能跑贏大盤，但現實卻並非如此，加拿大皇家銀行周二 (19 日) 指出，美國小型股目前仍舊動力不足。

本月以來，衡量美國小型股的羅素 2000(RUT) 指數表現持續優於標普 500 指數，但這種熱度可能難以持久。加拿大皇家銀行認為，羅素 2000 近期出色表現與聯準會 (Fed) 降息預期的上升有很大關係，而非小型股自身的獲利前景，該銀行對未來 6 至 12 個月內美股小型股持「中性」看法。

‌



今年初，在 Fed 降息預期下，小型股原先被高度看好，因降息普遍對股市是利多，小型股比大型股更能從寬鬆貨幣政策中獲益。中小企業負債水準往往高於大企業，更依賴外部融資，所以對借貸成本和經濟狀況變動更敏感。

當時持樂觀看法人士認為，降息推動下小型股表現可望跑贏大盤股，但截至目前，小型股普遍落後，羅素 2000 今年迄今上漲約 2%，落後標普 9% 左右的上漲幅度。

加拿大皇家銀行資本市場美國股票策略研究主管 Lori Calvasina 指出，小型股要獲得優異表現，往往需要處於徹底衰退或非常火熱的經濟環境中，而目前這樣的條件缺乏。此外，羅素 2000 指數中收益為負的公司比例處於歷史高位，且其本益比達 16.3 倍，高於平均水位，估值顯示可能沒有太多機會。

不過，小型股也並非完全沒有機會。相較於大型股，小型股雖連 8 年表現不佳，但仍有觀點認為羅素 2000 有機會擊敗標普 500。目前 AI 發展有泡沫風險，類似 1990 年代網路科技投資浪潮，網路泡沫破裂前夕投資人也曾轉向小型股。

聯信銀行財富管理部投資長 Eric Teal 表示，降息前景對傳統價值產業和小型股是好兆頭，這些領域落後於技術和成長領域，準備隨利率環境變化引領市場走高。

分析師認為，從長遠看，「極端的便宜」是看好小型股的理由之一，如微型股市值處於歷史高點。看好者也指出，羅素 2000 股價淨值比低於標普 500 指數，歷史數據顯示其在經濟復甦期間表現優異，穩定的通膨和利率環境有利其增長，投資人也將其作為對沖大盤波動性的選擇。