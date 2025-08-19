StoneX分析師：黃金年內高點或已確立 上漲潛力有限
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
黃金市場動能在今年夏季持續疲軟，儘管金價維持在每盎司 3300 美元以上，但吸引新動能面臨挑戰，市場分析師指出其上行潛力有限。
StoneX 市場分析主管 Rhona O’Connell 已將其年度黃金均價預測溫和上調 1%，至每盎司 3115 美元。她預計第三季黃金均價約每盎司 3320 美元，至第四季約每盎司 3000 美元。
O’Connell 強調，除非發生「黑天鵝」事件或嚴峻人道發展，她認為黃金的年內高點已確立，為 4 月 22 日的盤中高點 3500.10 美元。
她進一步解釋，金價對美國聯準會行動的即時反應幅度正在遞減，這預示著市場可能已趨於飽和。儘管市場普遍預期聯準會將在 9 月降息，並可能在年底前再進行兩次降息，黃金仍難以持續站穩每盎司 3400 美元上方。
然而，O’Connell 不預期金價短期內會出現大幅崩盤。她指出，儘管各國央行的黃金購買量在近幾個月有所放緩，但持續的淨買入行為向投資者傳遞了風險依然存在的信號。
此外，鑑於全球股市似乎仍處於過熱狀態，若市場發生任何程度的崩盤，黃金作為「保險政策」會初期隨之下跌，但隨後將重新激發市場對其作為風險規避資產的興趣。
在黃金表現膠著之際，投資者或許能在其他貴金屬中尋找機會。O’Connell 已將白銀的年均價預測上調 7%，至每盎司 34.21 美元，並預計白銀第三季均價約每盎司 37.30 美元，第四季約為每盎司 34 美元。目前，現貨白銀正努力突破每盎司 38 美元的阻力位，最新交易價格為 37.97 美元，當日上漲 0.12%。
至於鉑金，其價格在近一個月前測試 1500 美元下方阻力位後持續掙扎，最新報價為 1333 美元，當日下跌 0.22%。儘管如此，O’Connell 預計今年鉑金均價將達每盎司 1160 美元，較其最初估計大幅增長 15%。
