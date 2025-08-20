〈台幣〉股匯雙殺 匯市貶逾8分續創3個月來低點
鉅亨網記者王莞甯 台北
由於美國拋出將以晶片法補助換取入股議題，台積電 (2330-TW) 有壓，台股今 (20) 日早盤一度重挫超過 450 點，台北匯市也持續弱勢整理，新台幣開盤一小時最低來到 30.206 元，貶值達 8.6 分，續創 5 月下旬來新低。
新台幣今日以 30.15 元、貶值 3 分開出，隨即越走越低。
觀察主要亞幣，日元升值逾 0.2%，而韓元則是重挫 0.6%，新台幣和泰銖貶逾 0.2%，星元貶 0.1% 左右，人民幣微貶約 0.05%，美元指數則小彈 0.1%。
元大投顧表示，本周將公布聯準會會議紀錄，以及聯準會主席鮑爾於周五全球央行年會發表演說，若有偏向鷹派的言論，恐將成為股市借題修正的理由。
統一投顧則提到，美國拋出將以晶片法補助換取入股議題，台積電 ADR 下跌 2.37%，恐影響投資人情緒，預期短線上台股指數高檔震盪。
