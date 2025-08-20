川普稱想試著「進天堂」！積極斡旋俄烏和平原因曝光

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-20 15:10

美國總統川普近日表示，如果他能成功促成俄羅斯與烏克蘭之間的和平，或許能讓自己「進天堂」。

川普稱想試著「進天堂」。(圖：Shutterstock)

根據《獨立報》報導，川普接受訪問時開玩笑說：「如果我每週能拯救 7,000 個人免於被殺，那就太好了。如果可能的話，我想盡量試著進天堂。我聽說外界對我的評價不太好，我真的身在最底層，但如果我能升入天堂，（結束俄烏戰爭）將是原因之一。」

根據《獨立報》，川普是一位虔誠的無宗派基督徒，此前也曾表示他相信行善可以進入天堂。他說：「如果我行善，我就會去天堂；如果我行惡，我就會去其他地方，對吧？」

對此，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）接受訪問時表示，她相信「川普是認真的」。萊維特說：「我認為總統想去天堂，就像在座的各位一樣。」

週一（18 日），川普剛在白宮會見包括烏克蘭總統澤倫斯基在內的多位歐洲領袖，持續推動俄烏戰爭的和平解決方案。

川普在競選時承諾要促成俄烏和平，結束這場已經持續三年半、由俄羅斯入侵烏克蘭引發的戰爭。他近期更表示，希望能獲得諾貝爾和平獎，並認為自己在舒緩國際緊張局勢方面值得被肯定。

外界分析，若川普真的能促成俄烏停戰，不僅可能實現長久以來的政治承諾，也有望成為他爭取諾貝爾獎的重要籌碼。

然而，要讓俄羅斯同意坐上談判桌並不容易。上週，川普在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁進行 2019 年以來首次面對面會晤，雙方討論俄方啟動和平談判的可能條件。

普丁已明確表示，莫斯科不願意立即宣布停火。俄羅斯也很可能要求烏克蘭放棄部分領土，作為結束這場已奪走數十萬人生命的戰爭的交換條件。