輝達最強敵手出現了？華為新AI系統CloudMatrix 384亮相！
鉅亨網編譯莊閔棻
中國科技巨頭華為於週六（26 日）在上海世界人工智慧大會（WAIC）上，首次公開展示其最新 AI 系統「CloudMatrix 384」。該系統普遍被認為將成為輝達 (NVDA-US) 最強敵手。
根據《路透》報導，CloudMatrix 384 AI 系統自 4 月華為首次宣布以來，便受到全球 AI 領域的密切關注。業內分析師認為，該系統是輝達 GB200 NVL72 的直接競爭對手。GB200 NVL72 是輝達目前在市場上最先進的系統級產品。
半導體研究集團 SemiAnalysis 的創始人 Dylan Patel 就在 4 月的一篇文章中表示，華為現在擁有的 AI 系統能力可以擊敗輝達。
SemiAnalysis 指出，CloudMatrix 384 整合了 384 塊華為最新的 910C 晶片，在某些指標上優於輝達的 GB200 NVL72，後者搭載 72 顆 B200 晶片。
根據 SemiAnalysis，CloudMatrix 384 的優勢源自於華為的 AI 系統設計能力，它透過使用更多晶片和系統級創新，來彌補單一晶片性能較弱的缺陷。
華為則表示，該系統採用「超級節點」架構，允許晶片以超高速互連。今年 6 月，華為雲端執行長張平安表示，CloudMatrix 384 系統已在華為雲端平台上運作。
儘管受到美國出口限制，華為仍被視為中國在 AI 晶片領域最具潛力的本土供應商之一。輝達執行長黃仁勳今年 5 月接受《彭博》專訪時坦言，華為近年來進展「非常迅速」，並點名 CloudMatrix 作為其進步的具體例子。
華為現場工作人員未對 CloudMatrix 384 作出進一步評論，官方也尚未回應媒體提問。
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