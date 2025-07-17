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黃仁勳：華為晶片在AI訓練中取代輝達 只是時間問題

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導


據《第一財經》報導，美國晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳說，華為晶片在人工智慧（AI）訓練中取代輝達只是時間問題。

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據《第一財經》報導，美國晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，華為晶片在人工智慧（AI）訓練中取代輝達只是時間問題。

「重點在於，我們已經做了 30 年，他們（華為）已經做了幾年，而華為已經能告訴大家他們有多強大了。現在沒有一個人比我付出更多精力來建造（AI 生態），我已經在極高水準，以難以執行的規模（在做這件事），而華為已經能和我們相提並論，這說明了一些問題。」黃仁勳表示。


黃仁勳說，華為是一家不可思議的科技公司，傳統深厚，精益求精，是一家強大的科技公司。他提到，任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極其天真（Deeply Naive）。

他表示，中國正在以令人難以置信的速度前進。模型層有 DeepSeek、阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 、月之暗面 Kimi 等優秀技術。DeepSeek 是世界上第一個開源推理模型，這是一個毫無疑問的突破。

黃仁勳稱，中國在模型層進步非常快，應用層發展也很快。中國的競爭太激烈了，每個人都想建立一個偉大公司或開展偉大業務，越來越多很棒的功能被開發出來。

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