黃仁勳：華為晶片在AI訓練中取代輝達 只是時間問題

「重點在於，我們已經做了 30 年，他們（華為）已經做了幾年，而華為已經能告訴大家他們有多強大了。現在沒有一個人比我付出更多精力來建造（AI 生態），我已經在極高水準，以難以執行的規模（在做這件事），而華為已經能和我們相提並論，這說明了一些問題。」黃仁勳表示。