黃仁勳：輕視華為、中國製造的人都極其天真
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
美國晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳周三（16 日）表示，華為是一家不可思議的科技公司，傳統深厚，精益求精，是一家強大的科技公司。
據《第一財經》報導，黃仁勳說，任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極其天真（Deeply Naive）。
他表示，中國正在以令人難以置信的速度前進。模型層有 DeepSeek、阿里巴巴、月之暗面 Kimi 等優秀技術。DeepSeek 是世界上第一個開源推理模型，這是一個毫無疑問的突破。
黃仁勳提到，中國在模型層進步非常快，應用層發展也很快。中國的競爭太激烈了，每個人都想建立一個偉大公司或開展偉大業務，越來越多很棒的功能被開發出來。
此外，黃仁勳說，目前已經有很多 H20 晶片訂單。一些已經預訂 H20 晶片的企業，正在等待輝達正式發貨通知。
黃仁勳周二在接受《央視》採訪時宣布，輝達將恢復向中國銷售 H20 晶片。
黃仁勳表示：「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售 H20。我非常期待能很快發貨 H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」
美國政府今年 4 月決定禁止輝達向中國市場銷售 H20 晶片。H20 晶片是輝達為遵守美國出口限制而推出，專為中國市場設計的 AI 加速器。
H20 晶片基於輝達 Hopper 架構，擁有 CoWoS 先進封裝技術。H20 更適用於垂類模型訓練、推理，無法滿足萬億級大模型訓練需求，整體性能略高於 910B。
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