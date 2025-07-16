黃仁勳：輕視華為、中國製造的人都極其天真

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-07-16 17:37

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美國晶片大廠輝達執行長黃仁勳。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，黃仁勳說，任何輕視華為、輕視中國製造能力的人，都極其天真（Deeply Naive）。

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他表示，中國正在以令人難以置信的速度前進。模型層有 DeepSeek、阿里巴巴、月之暗面 Kimi 等優秀技術。DeepSeek 是世界上第一個開源推理模型，這是一個毫無疑問的突破。

黃仁勳提到，中國在模型層進步非常快，應用層發展也很快。中國的競爭太激烈了，每個人都想建立一個偉大公司或開展偉大業務，越來越多很棒的功能被開發出來。

此外，黃仁勳說，目前已經有很多 H20 晶片訂單。一些已經預訂 H20 晶片的企業，正在等待輝達正式發貨通知。

黃仁勳周二在接受《央視》採訪時宣布，輝達將恢復向中國銷售 H20 晶片。

黃仁勳表示：「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售 H20。我非常期待能很快發貨 H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」

美國政府今年 4 月決定禁止輝達向中國市場銷售 H20 晶片。H20 晶片是輝達為遵守美國出口限制而推出，專為中國市場設計的 AI 加速器。