鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-20 08:09

美國商務部周二（19 日）宣布，將 407 個產品類別納入鋼鋁關稅清單，適用稅率為 50%，新關稅已於本周一生效。

美國將407類鋼鋁衍生產品納入關稅清單，適用稅率50%。（圖：Shutterstock）

此次新增清單涵蓋範圍廣泛，包括風力渦輪機及其零件、移動式起重機、鐵路車輛、傢俱、壓縮機、泵類設備等數百種產品，這些產品不是由鋼鋁製成，就是包含鋼鋁零件。

美國商務部工業與安全事務副部長凱斯勒在聲明中說：「今天的行動擴大了鋼鋁關稅的覆蓋範圍，旨在堵住規避通道，持續振興美國鋼鋁產業。」

川普政府已多次強調要擴大鋼鋁關稅覆蓋範圍，以保護國內製造業，降低進口依賴。

據《CNBC》報導，Kuehne + Nagel International AG 副總裁 Brian Baldwin 說：「汽車零件、化工、塑料、傢俱零件，只要閃爍金屬光澤、或與鋼鋁沾邊，基本都在清單上，這是一種在鋼鋁衍生品監管方式上的戰略轉變。」

不過，商務部發布的清單，僅以具體的海關編碼標註新增產品，而非產品名稱。例如，滅火器這一類產品在清單中僅被標註為「8424.10.0000」，是數百個 10 位編碼中的一項。這種呈現方式讓公眾難以全面了解究竟哪些產品受本輪關稅影響。

專家警告，此次美國加徵關稅的影響十分巨大。密西根州立大學供應鏈管理學教授 Jason Miller 表示，按 2024 年進口貨值計算，受關稅波及的進口商品，至少達 3,200 億美元。「7 月生產者物價指數（PPI）已經抬頭，新關稅將進一步推高成本型通膨。」