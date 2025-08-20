美國如何參與烏克蘭安全保障？川普：不會派地面部隊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-20 10:11

‌



美國總統川普周二（19 日）在接受媒體採訪時稱，將幫助烏克蘭防衛，但不會向烏克蘭派出地面部隊，「這一點我可以保證」。

美國總統川普說，不會向烏克蘭派出地面部隊。（圖：Shutterstock）

不過，他並未透露美國為烏克蘭提供安全保障的具體細節。在美國地面部隊不進入烏克蘭境內的情況下，美國仍有軍事介入的空間，包括提供空中或無人機支援，或承擔非戰鬥角色。

‌



川普周二也暗示，可能會向烏克蘭提供空中支援。「在安全問題上，（歐洲人）願意派兵。我方願意幫助他們，尤其是，可能…… 通過空中支援的方式。」川普表示。

烏克蘭總統澤倫斯基周一在美國白宮外向媒體發表談話時稱，未來 10 天內將制定出烏克蘭安全保障的細節。他表示，對烏克蘭安全保障的一部分，是美國提供的一攬子武器，「主要包括飛機、防空系統等」。

一名白宮官員周二證實，川普強調不會向烏克蘭派兵，但美國有其他方式確保烏克蘭受到保護。不讓美軍部隊捲入海外衝突，是川普去年競選總統時的承諾之一。