鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class AOKLO-US的目標價調升至80.5元，幅度約8.78%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Oklo Inc. Class A(OKLO-US)提出目標價估值：中位數由74元上修至80.5元，調升幅度8.78%。其中最高估值90元，最低估值14元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Oklo Inc. Class A評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀1位。

Oklo Inc. Class A今(19日)收盤價為68.99元。近5日股價下跌8.78%，標普指數上漲1.19%短期股價無明顯表現。

