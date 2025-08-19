鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class AOKLO-US的目標價調升至80.5元，幅度約8.78%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Oklo Inc. Class A(OKLO-US)提出目標價估值：中位數由74元上修至80.5元，調升幅度8.78%。其中最高估值90元，最低估值14元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Oklo Inc. Class A評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀1位。
Oklo Inc. Class A今(19日)收盤價為68.99元。近5日股價下跌8.78%，標普指數上漲1.19%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
