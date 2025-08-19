鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gap, Inc.(GAP-US)EPS預估下修至2.15元，預估目標價為26.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Gap, Inc.(GAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.2元下修至2.15元，其中最高估值2.3元，最低估值1.9元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.3(2.3)
|2.6
|2.78
|最低值
|1.9(1.9)
|2.13
|2.3
|平均值
|2.16(2.17)
|2.29
|2.49
|中位數
|2.15(2.2)
|2.26
|2.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|153.99億
|158.11億
|161.73億
|最低值
|152.07億
|154.19億
|154.17億
|平均值
|153.27億
|156.26億
|158.86億
|中位數
|153.36億
|156.09億
|158.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.78
|0.67
|-0.55
|1.34
|2.20
|營業收入
|138.00億
|166.70億
|156.16億
|148.89億
|150.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Gap, Inc.(GAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
