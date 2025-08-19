search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gap, Inc.(GAP-US)EPS預估下修至2.15元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Gap, Inc.(GAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.2元下修至2.15元，其中最高估值2.3元，最低估值1.9元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.3(2.3)2.62.78
最低值1.9(1.9)2.132.3
平均值2.16(2.17)2.292.49
中位數2.15(2.2)2.262.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值153.99億158.11億161.73億
最低值152.07億154.19億154.17億
平均值153.27億156.26億158.86億
中位數153.36億156.09億158.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.780.67-0.551.342.20
營業收入138.00億166.70億156.16億148.89億150.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Gap, Inc.(GAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

