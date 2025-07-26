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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class AOKLO-US的目標價調升至71元，幅度約4.41%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Oklo Inc. Class A(OKLO-US)提出目標價估值：中位數由68元上修至71元，調升幅度4.41%。其中最高估值86元，最低估值47.35元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Oklo Inc. Class A評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀1位。

Oklo Inc. Class A今(26日)收盤價為75.25元。近5日股價上漲4.41%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股OKLO市場預估目標價

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