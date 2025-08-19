鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至12.82元，預估目標價為180.00元

search icon



Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至12.82元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.02元下修至12.82元，其中最高估值14.54元，最低估值10.92元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.54(14.54)18.7821.323.49
最低值10.92(10.92)6.5212.1915.06
平均值12.87(12.97)12.741617.37
中位數12.82(13.02)12.4815.4215.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值151.30億166.73億174.97億180.06億
最低值131.22億118.71億131.11億145.75億
平均值141.03億140.97億152.24億162.91億
中位數141.80億140.08億149.33億162.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-28.5912.3024.6117.3415.53
營業收入28.13億67.97億96.43億84.12億110.66億

詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSFANG

