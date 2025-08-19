鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至12.82元，預估目標價為180.00元
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對響尾蛇能源(FANG-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.02元下修至12.82元，其中最高估值14.54元，最低估值10.92元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.54(14.54)
|18.78
|21.3
|23.49
|最低值
|10.92(10.92)
|6.52
|12.19
|15.06
|平均值
|12.87(12.97)
|12.74
|16
|17.37
|中位數
|12.82(13.02)
|12.48
|15.42
|15.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|151.30億
|166.73億
|174.97億
|180.06億
|最低值
|131.22億
|118.71億
|131.11億
|145.75億
|平均值
|141.03億
|140.97億
|152.24億
|162.91億
|中位數
|141.80億
|140.08億
|149.33億
|162.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-28.59
|12.30
|24.61
|17.34
|15.53
|營業收入
|28.13億
|67.97億
|96.43億
|84.12億
|110.66億
詳細資訊請看美股內頁：
響尾蛇能源(FANG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
