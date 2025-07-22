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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class AOKLO-US的目標價調升至68元，幅度約15.25%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Oklo Inc. Class A(OKLO-US)提出目標價估值：中位數由59元上修至68元，調升幅度15.25%。其中最高估值77元，最低估值47.35元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Oklo Inc. Class A評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Oklo Inc. Class A今(22日)收盤價為62.51元。近5日股價上漲15.25%，標普指數上漲0.59%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股OKLO市場預估目標價

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Oklo Inc. Class A62.51-9.38%

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