鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class AOKLO-US的目標價調升至74元，幅度約6.47%

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Oklo Inc. Class A(OKLO-US)提出目標價估值：中位數由69.5元上修至74元，調升幅度6.47%。其中最高估值90元，最低估值14元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Oklo Inc. Class A評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀1位。
Oklo Inc. Class A今(12日)收盤價為72.15元。近5日股價下跌6.47%，標普指數上漲0.69%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
