〈台幣〉收貶6.4分至30.12元 創3個月來相對低

鉅亨網記者王莞甯 台北


台股在創高後今 (19) 日回檔下跌 129 點，而台北匯市則持續偏弱整理，新台幣全日處在貶值態勢，終場收在 30.12 元，貶值 6.4 分，創 5 月下旬以來相對低點，台北外匯經紀公司成交值 10.4 億美元。

cover image of news article
新台幣終場收在30.12元，貶值6.4分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.065 元、貶值 0.9 分開出後，最低來到 30.13 元，終場收在 30.12 元，全日高低價差 7 分。


觀察主要亞幣，日元續貶近 0.4%，新台幣收貶 0.21%，韓元和星元貶 0.1% 左右，泰銖人民幣微升不到 0.05%，美元指數則小跌 0.16% 左右。

目前投資人靜待美國大型零售商企業財報出爐，以及聯準會主席鮑爾即將在周五的央行年會發表關鍵演說。

分析師提到，雖目前市場預期 9 月聯準會降息的機率仍達 90%，但也有多家華爾街投行示警鮑爾恐秉持強硬的鷹派立場，並對高漲的股市投下另一不確定性。

