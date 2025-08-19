鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-19 15:40

日本政府 20 年期公債的拍賣結果顯示需求疲軟，低於其 12 個月平均水準，這反映出投資者對長期債務抱持謹慎態度，原因包括政府支出增加和減稅等財政風險。

日本20年期公債拍賣需求疲軟 財政與政治風險引發投資者擔憂(圖:shutterstock)

此次拍賣的投標倍數為 3.09，不僅低於上次拍賣的 3.15，也低於 12 個月平均的 3.24。

拍賣結果公布後，日本債券期貨進一步下跌，殖利率隨之上升。執政聯盟上個月在參議院選舉中失去多數席位後，日本的超長期債券一直受到市場的高度關注。

市場普遍擔憂執政黨選舉失利，以及可能提前舉行領導人競選，這讓投資者猜測財政擴張的可能性。

三菱日聯摩根士丹利證券的高級固定收益策略師大塚隆弘指出，拍賣結果「不錯但略顯疲軟」，主要歸因於當前的政治局勢。他強調，超長期債券將繼續對政治發展敏感，財政擴張的風險可能進一步推高殖利率。

此外，日本央行逐步縮減其大規模債券購買，也在市場上造成了需求缺口。

儘管近期市場有所緩和，20 年期公債殖利率仍接近上個月的高點，這是自 1999 年以來最高。為了穩定債券市場，日本財政部已從 7 月起削減超長期債券的發行量，而日本央行也放慢了縮減購債的步伐。