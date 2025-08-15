經濟學家示警美國恐爆「通縮衝擊」 重演日本長期停滯

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-15 04:38

根據《商業內幕》周四（14 日）報導，知名經濟學家 David Rosenberg 警告美國可能面臨「通縮衝擊」，認為川普關稅政策、移民管制和人口老化將推動物價下跌，重演日本長期經濟停滯。

經濟學家David Rosenberg警告美國可能面臨通縮衝擊，重演日本經濟長期低迷。(圖:Shutterstock)

一般人可能覺得物價跌是好事，但這卻是經濟學家更擔心的現象。

Rosenberg Research 總裁 David Rosenberg 警告，美國可能面臨「通縮衝擊」，也就是物價全面下跌。這比通膨還難處理，因為如此一來，聯準會的降息工具很快就會沒用了。日本和中國就是前車之鑑，通縮後經濟長期低迷。

Rosenberg 認為美國正在「跟隨」這兩國的腳步。

「我們現在正面臨通縮衝擊，令我驚訝的是所有債券空頭、通膨恐懼者和聯準會政策鷹派都錯過了這個結構性轉變，他們繼續按舊規則行事，」Rosenberg 周三在報告中寫道。

關稅實際上可能帶來通縮

他認為美國走向通縮時代有三個原因。經濟學家認為關稅會推升通膨，因為企業可以透過提高消費者價格來轉嫁進口稅成本。

但關稅也有通縮面向：較高物價會讓消費者減少支出，當需求相對供給下降時，可能拉低物價。

已有跡象顯示消費者開始勒緊褲帶。雖然 7 月通膨升至 2.7%，但零售銷售相當疲軟，根據美國人口普查局數據，6 月成長 0.6%，5 月則萎縮 0.9%。

「畢竟 GDP 主要就是支出，」Rosenberg 說，指的是消費者支出約佔美國 GDP 成長三分之二。

移民管制衝擊成長

而美國總統川普的移民管制政策，會讓情況雪上加霜。移民減少直接衝擊消費支出，進一步壓低物價、傷害經濟成長。

數據已經反映這個趨勢，5 月美國新入境簽證暴跌 20.5%。Rosenberg 指出，美國大多數移民年齡在 35 至 54 歲之間，正是消費力最強的黃金年齡。

「貿易需求受創，加上移民消費者減少，未來消費成長勢必下滑，通膨也會跟著降溫，」他表示。

人口老化拖累支出

雪上加霜的是，美國人口快速老化，生育率也持續下滑。根據美國人口普查預測，65 歲以上人口到 2050 年將飆升至 8200 萬人，較 2022 年增加 47%。

老人比年輕人更愛存錢、少花錢，這會拖累經濟成長。Rosenberg 分析顯示，一個人的消費傾向從 35 歲的 0.94 下降到 65 歲的約 0.67。

「美國債務這麼高，政府刺激經濟的空間有限，人口老化只會讓通縮趨勢更嚴重，」Rosenberg 表示。