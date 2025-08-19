鉅亨網編輯林羿君 2025-08-19 17:10

摩根士丹利 (MS-US) 最新報告指出，AI 革命所帶來的生產力躍升與成本效益，預計將為標準普爾 500 指數增加 13 兆至 16 兆美元的龐大市值，意味著該基準指數的市值將再增加 29%。

摩根士丹利：AI熱潮 將讓美股市值將再增16兆美元。(圖:shutterstock)

摩根士丹利的策略師團隊詳細闡述，此預測雖未設定具體時間表，但其基礎在於兩大核心假設：AI 技術將持續快速迭代，以及企業界將廣泛且深入地採納 AI 應用。

在此趨勢下，預計每年可為大型上市公司增加約 9,200 億美元的淨收益。這項收益主要來自於 AI 驅動的營運效率提升、人事成本精簡，以及開創全新收入來源。

摩根士丹利進一步將 AI 的價值貢獻細分為兩大類別：能夠在較少人為監督下自主決策與行動的 AI 系統「智慧體 AI（Agentic AI）」，預計貢獻約 4,900 億美元；而以人形機器人為代表的實體 AI「具身型 AI（Embodied AI）」，預計將貢獻約 4,300 億美元。兩者相加，有望使標普 500 成分股公司的稅前總收入提升超過 25%。

報告特別點名，消費品分銷、零售、房地產及運輸等行業，將成為這波 AI 價值創造浪潮中獲益最顯著的領域。

策略師們預估，長期來看，AI 在這三大產業中所創造的價值，可能至少是其 2026 年預期稅前收入的兩倍。研究顯示，企業在 AI 技術的採用上正顯示出關鍵的「拐點」跡象，意味著大規模應用的時代即將來臨。

報告同時坦誠地探討了 AI 對就業市場的深遠影響。儘管股市前景一片光明，但 AI 驅動的價值創造可能對勞動市場帶來嚴峻挑戰。報告估計，現有約 90% 的工作崗位可能受到 AI 的影響，許多勞工將面臨技能升級或轉換職業的壓力。

儘管如此，摩根士丹利也援引歷史經驗，認為如同過去的網路革命，AI 在淘汰部分舊有職位的同時，也將催生如「AI 供應鏈分析師」、「AI 倫理學家」等新型態的工作。

報告強調：「員工的再培訓與技能重塑，將是他們能否快速重返勞動力市場的關鍵。」

此觀點與其他機構的預測形成對比。高盛曾在 2023 年預測 AI 將使全球約 3 億個全職工作崗位自動化；而 AI 新創公司 Anthropic 的執行長 Dario Amodei 更預言，未來五年內，半數的入門級白領工作將被 AI 取代，可能導致失業率飆升。