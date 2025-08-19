鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-19 11:35

備受全球矚目的「川澤會」周一 (18 日) 在華盛頓落幕，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的這場關鍵會晤，連同後續一系列外交動作，如巨石入水般在國際政壇激起千層浪，也對全球金融市場產生了顯著影響。

「川澤會」重點解析！停火、安全、三方會談各方表態一文看懂（圖：Shutterstock）

這次會晤緊接在上周五 (15 日) 美俄首腦阿拉斯加會議之後，被視為推動俄烏衝突走向和平解決的重要一步。會談持續超一個半小時，約一小時為一對一閉門對話，雙方圍繞停火、安全保障及未來談判路徑等核心議題深入交流。

川普在會後釋放關鍵訊號，稱烏克蘭停火不再是解決問題的必要前提，這一表態與先前西方普遍立場不同。

川普強調，美國會為基輔提供「非常好的防護」，但安全保障措施由歐洲主導，美國協助。在北約問題上，川普重申烏克蘭無法加入北約。

川普還透露，俄羅斯總統普丁同意「接受對烏安全保證」，並正式提議舉行美、烏、俄三方領導人會晤，稱只有領導人直接對話才可能合理結束衝突，會後他還跟普丁通電話。

澤倫斯基在會談中重申對和平的堅定意願，表示願為和平竭盡全力，烏克蘭可舉行選舉但前提是停火。他並坦言取得美國武器困難，強調建立強大軍隊重要，支持三方會談，但要求歐洲國家全程參與，未直接回應領土讓步猜測。

「川澤會」結束後多名歐洲領袖與美烏舉行多方會面並密集表態。德國總理梅爾茨表示，會晤順利但後續更複雜，要向普丁施壓先停火再談判。梅爾茨指出普丁同意未來兩周內見澤倫斯基，會晤地點未定。法國總統馬克宏表示，普丁與澤倫斯基會晤地點將在幾小時內確定，三方會晤可能兩、三個禮拜內舉行，強調歐洲人要在談判桌佔一席之地。