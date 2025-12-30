鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-30 06:00

美國總統川普上周日 (28 日) 在佛州海湖莊園與烏克蘭總統澤倫斯基舉行閉門會晤，聚焦修訂版 20 點和平計畫推進，但儘管雙方展現協商姿態，但核心分歧未見突破，領土爭議、停火條件與核電廠控制權三大難度仍陷僵局。



中國《新華社》報導，在會晤澤倫斯基前，川普先與俄羅斯總統普丁通話，會後三方領導人集體溝通，但未改變根本立場對立。烏方堅持「先停火後談判」，歐洲支持擴大非軍事區，俄方則以加強攻勢為籌碼，要求優先達成政治解決方案。

《紐約時報》引述克里姆林宮聲明指出，美俄元首一致認同長期和平優於暫時停火，川普也坦承領土問題「極為棘手」，俄方拒絕撤出頓巴斯地區，反對歐洲駐軍監督緩衝區，烏方提出的國際部隊方案亦遭冷遇。

‌



札波羅熱核電廠控制權爭奪更趨複雜。這座歐洲最大核電廠自 2022 年被俄國控制後，美方提議三國共管遭烏國強烈反對。

澤倫斯基近期轉向美烏合作運作方案，但美俄可能繞過烏克蘭達成利潤分配協議，引發烏克蘭對主權讓渡的擔憂。



澤倫斯基宣稱美烏在戰後安全保障達成「100% 共識」，美歐烏三方「近乎完全一致」，但分析人士指出，歐洲視烏國為安全屏障，絕不放棄話語權。

法國總統馬克宏周一 (29 日) 強調「歐洲必須參與擔保」，德國總理梅爾茨則稱「任何協議需經歐盟批准」。

更嚴峻的是，俄國外長拉夫羅夫周日指責烏歐缺乏建設性談判意願，明確拒絕歐洲駐軍及烏國保留 80 萬軍隊的計劃。

儘管實質進展有限，會晤仍釋放關鍵訊號，明年 2 月危機升級四週年或將成為外交突破最後期限。

美國總統川普宣布未來幾週將就「敏感事項」密集磋商，並打算 1 月在華府或第三地與澤倫斯基及歐洲領導人再會，歐洲同步籌備 1 月援烏「志願聯盟」會議。

分析師指出，當前美俄、美烏、烏歐多條談判線並行，但協議落地需滿足雙重條件，戰場態勢劇變或是某一方做出重大讓步。