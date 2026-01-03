川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛 中國外交部：深表震驚！

美國總統川普周六（3 日）在社群媒體 Truth Social 上宣布，成功對委內瑞拉發動大規模襲擊，抓獲委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與第一夫人弗洛勒斯，並從委國帶離。

中國外交部周六晚間表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力，並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。

中國外交部說，美方這種霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區的和平與安全，中方堅決反對。中國敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。