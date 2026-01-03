search icon



川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛 中國外交部：深表震驚！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電

美國總統川普周六（3 日）在社群媒體 Truth Social 上宣布，成功對委內瑞拉發動大規模襲擊，抓獲委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與第一夫人弗洛勒斯，並從委國帶離。

中方對美方悍然對一個主權國家使用武力，並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。（圖：人民日報）

中國外交部周六晚間表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力，並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。


中國外交部說，美方這種霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區的和平與安全，中方堅決反對。中國敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。

此外，俄羅斯外長拉夫羅夫周六與委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）通話，表示俄方會繼續支持委內瑞拉維護國家主權和利益。

拉夫羅夫表示，面對委內瑞拉遭受的武裝侵略，俄羅斯堅定與委內瑞拉人民團結一致，願繼續支持委內瑞拉維護國家主權和利益。
 


