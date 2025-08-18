鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-18 15:40

美國白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 在媒體公開發文痛批印度，指印度自烏克蘭戰爭爆發以來，大幅增購俄羅斯石油的行為是投機取巧，而且嚴重損害全球孤立俄羅斯、遏制普丁戰爭機器的努力。

納瓦羅痛批印度：賺美國人的錢去買俄油 根本助長戰爭(圖:shutterstock)

他抨擊印度此舉是以美國利益為代價，並直言：「美國消費者購買印度商品，印度則利用這些美元，購買打折後的俄羅斯原油」。

‌



歷史上，印度並非俄油主要進口國，主要依賴中東。然而，自 2022 年俄烏戰爭爆發及 G7 設定每桶 60 美元油價上限後，情況大變。數據顯示，俄油在 2021 年印度總進口中占比微乎其微，如今卻躍升至約 37%。

納瓦羅強調，這波激增並非印度國內需求驅動，而是「印度大型石油業者從中牟利」。

他指責，印度實質上成為「俄羅斯石油的全球清算中心」，將受禁運原油轉化為高價出口，同時為莫斯科提供所需美元。

納瓦羅更點名批評印度石油巨頭與政府的關係，例如億萬富翁安巴尼 (Mukesh Ambani) 旗下的信實工業 (Reliance Industries Ltd.)。他直指：「這些收益流向了印度與政治有關聯的能源巨頭，進而流入了普丁的戰爭基金」。

他表示，川普政府為此已對印度課徵高達 50% 的關稅，遠超區域夥伴，旨在懲罰其購買俄油行為。此番關稅翻倍將於下周生效。